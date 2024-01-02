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Spor

Savic adım adım Fenerbahçe'ye

Savuma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Savic'le el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

11:46 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:56 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Savic'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Savic'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Stoper transferi isteyen Fenerbahçe, Karadağlı Stefan Savic transferinde önemli aşama kaydetti. 32 yaşındaki oyuncu ve temsilcisi Zarko Pelicic ile görüşen sportif direktör Mario Branco sözleşme şartları ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaştı.


Fenerbahçe, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i bonservissiz almayı ve sezon sonu bitecek sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Tecrübeli stoperin de külünden kolaylık istediği de kaydedildi.


Fenerbahçe, yine Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için de temasta. Fenerbahçe'nin orta saha için adayı ise Rade Krunic.







#Fenerbahçe
#Stefan Savic
#Atletico Madrid
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