Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında sol stoper öncelik kazanan Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen ancak sonuç alınamayan Kevin Danso için yeniden temaslara başlandı. Sarı-lacivertliler oyuncu için şartları zorlarken, 25 milyon euro bonservisi bedelinde direten Lens'in inadı kırılmaya çalışılıyor.





Danso için şartları zorlayan Fenerbahçe'nin bonuslarla 20 milyon euro seviyesine kadar çıktığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde ise sözleşme şartları konusunda anlaştı. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin anlaşması bekleniyor.









Pavlovic'ten yönetime baskı





Listede bulunan bir diğer isim olan Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic için de temaslar sürüyor. İtalyan kulübünün sezon başında 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı Pavlovic için yüksek bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. İtalyan kulübü 18 milyon euroluk teklifleri az bulup geri çevirirken, kiralama teklifine de sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonuyla Milan'ı ikna etmeyi hedefliyor.





Pavlovic'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve Milan'da fazla forma şansı bulamadığı için kulübüne oynayabileceği bir takıma gitmek için baskı yaptığı kaydedildi.















