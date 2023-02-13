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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Süper Lig'e de tüm spor organizasyonları gibi ara verilmişti. Verilen arada Fenerbahçe ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:33 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Joao Pedro, 30 Kasım'da Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Joao Pedro, 30 Kasım'da Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Fenerbahçe, ülkemizde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.


Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


#Joao Pedro
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
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Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
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