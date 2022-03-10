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Fenerbahçe Talisca'nın şartlarını sordu

Yeni sezon planlamasını sürdüren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın menajeriyle temasa geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Taliscanın şartlarını sordu
Talisca bu sezon çıktığı 23 maçta 15 gol kaydetti.

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr Riad forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle iletişime geçerek şartlarını sordu.

Fenerbahçe sezon sonunda yeni teknik direktörün raporuna göre Talisca’nın transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Suudi Arabistan’da mutsuz olan tecrübeli futbolcu da Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra imza parası istediği gelen haberler arasında.

Talisca, daha önce Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. Sezon sonunda Gustavo ve Sosa gibi isimlerle yollarını ayıracak sarı-lacivertlilerde Mesut Özil’in de ayrılması gündemde. Yönetim bu nedenle bu bölgeyi Talisca ile doldurmak istiyor.

Talisca, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Talisca, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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