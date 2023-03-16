Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Avrupa Ligi son 16 rövanş karşılaşmasında Feynoord evinde Shaktar Donekts karşısında turu geçen ekip oldu. İlk maç 1-1 sona ermişti. Hollanda ekibi rövanş maçında ise 7-1'lik skorla galip ayrıldı. Takımının 2 golünü atan Orkun Kökçü bir de asist yaptı.