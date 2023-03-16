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Spor

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

23:27 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçe'nin son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Kadıköy'de 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi.

Taraftar istifaya çağırdı

Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratları yaptı.


#Fenerbahçe
#Ali Koç
#istifa
43 dakika önce
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı
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