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Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç'a büyük tepki

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca başkan Ali Koç, yönetimi ve futbol takımı büyük tepki gördü. Sarı lacivertli tribünler, Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koça büyük tepki
Fenerbahçe taraftarı takımına tepki gösterdi

Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftar maç boyunca Ali Koç yönetimine ve bazı futbolculara tepki gösterdi.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın ayrılmasının ardından çıktığı ilk lig maçında da istediğini bulamamıştı. Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 9 kişi kalan rakibini yenemeyen Fenerbahçe'de taraftarın hedefi konumuna gelen oyuncular Yeni Malatyaspor maçı boyunca yuhalandı.

Önce yuhaladılar sonra tribüne çağırdılar

  • Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı tepki sonrası takımı tribüne çağırdı
Fenerbahçe taraftarı tepki sonrası takımı tribüne çağırdı

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı

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