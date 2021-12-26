Fenerbahçe taraftarından başkan Ali Koç'a büyük tepki

Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftar maç boyunca Ali Koç yönetimine ve bazı futbolculara tepki gösterdi.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın ayrılmasının ardından çıktığı ilk lig maçında da istediğini bulamamıştı. Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 9 kişi kalan rakibini yenemeyen Fenerbahçe'de taraftarın hedefi konumuna gelen oyuncular Yeni Malatyaspor maçı boyunca yuhalandı.

Önce yuhaladılar sonra tribüne çağırdılar

Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi. REKLAM

Fenerbahçe taraftarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a:



Ne umutlarla geldiniz yönetime

Sizi savunduk her yerde

Söylesene Ali Başkan

Bu ne biçim Fenerbahçe pic.twitter.com/r3103fKt6f — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 26, 2021

Fenerbahçe taraftarı tepki sonrası takımı tribüne çağırdı



Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı

Maç öncesi tribündeki boşluklar dikkat çekti