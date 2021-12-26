Fenerbahçe taraftarından büyük tepki

Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftar maç öncesi takımlarına tepki gösterdi.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayıran sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın ayrılmasının ardından çıktığı ilk lig maçında da istediğini bulamamıştı. Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 9 kişi kalan rakibini yenemeyen Fenerbahçe'de taraftarın hedefi konumuna gelen oyuncular Yeni Malatyaspor maçı öncesi yuhalandı.
Önce yuhaladılar sonra tribüne çağırdılar
Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar, yuhalayarak takımı protesto etti. Daha sonra futbolcuları tribünlere çağırarak, destek verdiler. pic.twitter.com/KPiyMIl2V0
Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar, yuhalayarak takımı protesto etti. Daha sonra futbolcuları tribünlere çağırarak, destek verdiler. pic.twitter.com/KPiyMIl2V0— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) December 26, 2021