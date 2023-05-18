Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u konuk etti. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü kalmayan ve rakibi Galatasaray’ın alacağı sonuçları bekleyen sarı-lacivertliler için bu mücadele oldukça önemliydi. Yeni hocasıyla Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteten Trabzonspor ise karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 11. dakikada öne geçti. Rakiplerinden şık çalımlarlar sıyrılan Arda Güler’in ara pasında Batshuayi cezasahası içerisinde topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarıda her iki takımda savunma arkasına adam kaçırmaya çalışırken; Fenerbahçe adına Valencia, Trabzonspor lehine ise Larsen net pozisyonlardan yararlanamadı. Zaman zaman temponun yükseldiği karşılaşmada Fenerbahçe iki orta sahalı oyunu tercih ederken, Trabzonspor’da ise bazı oyuncuların kendi mevkileri dışında oynaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca bordo-mavili takımda teknik direktör Bjelica 62. dakikada dört değişiklik birden yaparak, oyunu çevirmeye çalıştı. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 58. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Orta sahada üç oyuncudan sıyrılarak topla hızlı çıkan Miha Zajc, sol bekten bindiren Luan Peres’i gördü. Peres düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 71. dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkarttı. Ceza sahasının sol çaprazında rakibinden sıyrılan Enner Valencia, şık bir şutla skoru 3-0’a getirdi. Trabzonspor'un tek golünü 79.dakikada penaltıdan Trezguet attı. Bu sezon ilk derbi galibiyetini alan Jorge Jesus’lu Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek.