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Spor

ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:57 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Trabzonspor

Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u konuk etti. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü kalmayan ve rakibi Galatasaray’ın alacağı sonuçları bekleyen sarı-lacivertliler için bu mücadele oldukça önemliydi. Yeni hocasıyla Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteten Trabzonspor ise karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 11. dakikada öne geçti. Rakiplerinden şık çalımlarlar sıyrılan Arda Güler’in ara pasında Batshuayi cezasahası içerisinde topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarıda her iki takımda savunma arkasına adam kaçırmaya çalışırken; Fenerbahçe adına Valencia, Trabzonspor lehine ise Larsen net pozisyonlardan yararlanamadı. Zaman zaman temponun yükseldiği karşılaşmada Fenerbahçe iki orta sahalı oyunu tercih ederken, Trabzonspor’da ise bazı oyuncuların kendi mevkileri dışında oynaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca bordo-mavili takımda teknik direktör Bjelica 62. dakikada dört değişiklik birden yaparak, oyunu çevirmeye çalıştı. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 58. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Orta sahada üç oyuncudan sıyrılarak topla hızlı çıkan Miha Zajc, sol bekten bindiren Luan Peres’i gördü. Peres düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 71. dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkarttı. Ceza sahasının sol çaprazında rakibinden sıyrılan Enner Valencia, şık bir şutla skoru 3-0’a getirdi. Trabzonspor'un tek golünü 79.dakikada penaltıdan Trezguet attı. Bu sezon ilk derbi galibiyetini alan Jorge Jesus’lu Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maç özeti

11. dakikada Arda Güler’in rakibini geçip verdiği ara pasta ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Diego Rossi’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada Edin Visca sol kanattan topla ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Marek Hamsik’e aktardı. Hamsik’in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

36. dakikada Marek Hamsik’in ara pasında Umut Bozuk ceza sahası içi sağında topla buluştu. Umut’un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen’in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
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