Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Kim Min-jaeyi 5 dev kulübün izlediği ortaya çıktı
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulübün izlediği ortaya çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada yaptığı başarılı müdahalelerle adından sıkça söz ettiren Kim Min-jae için, 5 dev kulübün derbiye geldiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Kim Min-jaeyi 5 dev kulübün izlediği ortaya çıktı​
Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Fenerbahçe'nin sezon başında Vitor Pereira'nın özel isteği üzerine Çin'den transfer ettiği Kim Min-jae, gösterdiği başarılı performansla alkış topluyor. Son olarak oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da büyük beğeni toplayan Güney Koreli oyuncu, 90+6. dakikada rakip yarı sahadan kendi sahasına attığı deparla, rakibinin gol vuruşuna izin vermemişti.

Aynı zamanda Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, dünyanın önde gelen kulüpleri, Kim Min-jae'yi izlemek için Fenerbahçe-Trabzonspor maçını takip etti. Sepulveda bu kulüplerin Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus olduğunu yazdı.

20 milyon eurodan aşağı satılmayacak

Devre arasında Kim Min-jae için teklifler alan Fenerbahçe, oyuncuyu 20 milyon eurodan aşağı satmayı kesinlikle düşünmüyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda 25 yaşındaki oyuncunun satılıp satılmama kararının ise, yeni gelecek olan teknik direktöre bırakacak.

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Kim Min-jae'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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