Fenerbahçe'nin yıldızı dev bir transfere imza atıyor Fenerbahçe kadrosunun en önemli futbolcularından biri olan Attila Szalai hakkında çıkan iddialar gerçek oluyor. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, milli takımdaki öğrencisinin hangi takıma transfer olacağını açıkladı.

Abone Ol