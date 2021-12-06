Fenerbahçe'nin yıldızı dev bir transfere imza atıyor

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai'nin transferiyle ilgili konuştu.
Szalai'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Rossi, "Birçok takımın kendisiyle ilgilendiğini biliyorum. İspanya'dan çok teklif vardı. Sanırım Chelsea'ye transfer olacak" ifadelerini kullandı.
Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıktı ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
- Macar futbolcu, geçen sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.