Brezilya ekibi Flamengo'nun Diego Rossi'yi transfer etme ihtimali üzerine Fenerbahçe alternatifini hazırladı. 24 yaşındaki futbolcuyu Flamengo'nun yanı sıra İtalyan ekibi Torino'nun da transfer etmek istediği, sarı-lacivertli yönetimin Rossi için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Roma, Milan ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 16 maçta 13 gol ve 7 asiste imza attı. Fenerbahçe,sezon başında kiralık olarak kadroya katılan, ancak ilk yarıda listeye dahil edilmeyen ve ara transfer döneminde de 4.2 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu kullanılan Bruma'yı kiralık olarak Fatih Karagümrük'e önerdi.