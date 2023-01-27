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Spor

Fenerbahçe'de Diego Rossi giderse Fabio Borini gelecek

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin takımdan ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler Rossi'nin satışını yaparsa, Uruguaylı oyuncu yerine, Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini'yi kadrosuna katacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:58 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Borini'nin gol sevinci

Borini'nin gol sevinci

Brezilya ekibi Flamengo'nun Diego Rossi'yi transfer etme ihtimali üzerine Fenerbahçe alternatifini hazırladı. 24 yaşındaki futbolcuyu Flamengo'nun yanı sıra İtalyan ekibi Torino'nun da transfer etmek istediği, sarı-lacivertli yönetimin Rossi için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.


Fenerbahçe'de Diego Rossi giderse Fabio Borini gelecek

Sarı-lacivertliler, Uruguaylı futbolcuyu Flamengo'ya satması halinde, Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performansla öne çıkan İtalyan sol kanat oyuncusu Fabio Borini'yi gündemine aldı. Sarı lacivertli yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Borini için Fatih Karagümrük'e bonservisin yanı sıra takasta oyuncu da önermesi bekleniyor.


Bruma da önerildi

Roma, Milan ve Liverpool gibi takımlarda oynayan Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 16 maçta 13 gol ve 7 asiste imza attı. Fenerbahçe,sezon başında kiralık olarak kadroya katılan, ancak ilk yarıda listeye dahil edilmeyen ve ara transfer döneminde de 4.2 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu kullanılan Bruma'yı kiralık olarak Fatih Karagümrük'e önerdi.





#Fenerbahçe
#Borini
#Rossi
1 saat önce
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Fenerbahçe'de Diego Rossi giderse Fabio Borini gelecek
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