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Inter Altay Bayındır'ın peşinde

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı Altay Bayındır'a, İtalya Serie A ekiplerinden Inter talip oldu. Inter'in, Altay Bayındır'ı yakından takip ettiği ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe transfer haberlerini ve Inter'in, Altay Bayındır'ı transfer etmek istemesiyle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Transfer Haberleri: Inter Altay Bayındır için harekete geçti
Altay Bayındır'ın piyasa değeri 13 milyon euro.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu yakından takip eden İtalyanlar, kısa süre içerisinde ön sözleşme imzalamak istiyor.

Inter, Altay Bayındır'ın peşinde

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Inter, uzun zamandır Altay Bayındır'ı takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat olarak gören İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Haberde ayrıca, Simone Inzaghi'nin oyun planında Altay'ın önemli bir rol oynayabileceği ifade edilirken, Yann Sommer'in de listede olduğu kaydedildi.

  • Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuyla nikah tazelemek isterken, görüşmeler devam ediyor.

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