Inter, Altay Bayındır'ın peşinde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bilmez ama biz ensarı da muhaciri de biliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacılar üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'na cevap verdi. Erdoğan "Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir. Onun öyle bir derdi yok. Ne ensardan anlar ne muhacirden. Benim Peygamberim mühacirdi. Medine'den Mekke'ye bir muhacir olarak gitti. Onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz, ensar olarak da kucağımızı açmayı biliriz" şeklinde konuştu.