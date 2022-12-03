İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu yakından takip eden İtalyanlar, kısa süre içerisinde ön sözleşme imzalamak istiyor.
Inter, Altay Bayındır'ın peşinde
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Inter, uzun zamandır Altay Bayındır'ı takip ediyor. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat olarak gören İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Haberde ayrıca, Simone Inzaghi'nin oyun planında Altay'ın önemli bir rol oynayabileceği ifade edilirken, Yann Sommer'in de listede olduğu kaydedildi.
- Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuyla nikah tazelemek isterken, görüşmeler devam ediyor.
Jorge Jesus’un, Altay Bayındır’ı tribünlere götürerek alkışlattığı anlar. pic.twitter.com/e8xuJjg1nC
Jorge Jesus’un, Altay Bayındır’ı tribünlere götürerek alkışlattığı anlar. pic.twitter.com/e8xuJjg1nC— SPOR (@yenisafakspor) October 30, 2022