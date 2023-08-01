Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Zimbru kaşısındaki ilk maçı rahat kazanmıştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında bugün Moldova ekibi Zimbru Chisinau’ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu’nda oynanacak mücadelede İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King’in golleriyle sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.