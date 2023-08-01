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Spor

Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda karşılaşacak.

10:06 . 1/08/2023 Salı
IHA
Fenerbahçe, Zimbru kaşısındaki ilk maçı rahat kazanmıştı.

Fenerbahçe, Zimbru kaşısındaki ilk maçı rahat kazanmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında bugün Moldova ekibi Zimbru Chisinau’ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu’nda oynanacak mücadelede İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.


Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King’in golleriyle sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı.


Avrupa’da 256. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.


ZİMBRU-FENERBAHÇE
STAT:
Zimbru
SAAT:
20.30
YAYIN:
S Sport Plus
HAKEM
: Rob Harvey
ZİMBRU:
Gaiu, Guera, Agachi, Alaribe, Misaraş, Macritchii, Caruntu, Furtuna, Dedechko, Burghiu, Samiev
TEKNİK DİREKTÖR:
Lilian Popescu
FENERBAHÇE:
Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak, Kent, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR:
İsmail Kartal






#Konferans Ligi
#UEFA
#Fenerbahçe
#Zimbru
42 dakika önce
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