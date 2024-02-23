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Spor

Fenerbahçe'ye Belçikalı rakip

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi bu kurada belli oldu.

15:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 15:23 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe, bu turda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.


İlk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise bir hafta sonra 14 Mart'ta oynanacak.


Avrupa Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Dinamo Zagreb-PAOK

Sturm Graz-Lille

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Maccabi Haifa-Fiorentina






#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
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