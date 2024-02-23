UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe, bu turda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
İlk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise bir hafta sonra 14 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise
Servette-Viktoria Plzen
Ajax-Aston Villa
Molde-Club Brugge
Dinamo Zagreb-PAOK
Sturm Graz-Lille
Olympiacos-Maccabi Tel Aviv
Maccabi Haifa-Fiorentina