Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 26 Eylül Perşembe günü Union Saint-Gilloise’i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak. UEFA maçını yönetecek hakemi ise açıkladı. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi kim? İşte detaylar.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını yönetecek hakem UEFA tarafından açıklandı.
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.