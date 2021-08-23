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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un maç sonu penaltı tartışması

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 26. dakikasında sarı-lacivertli takımda Gustavo'nun attığı gol öncesi, Tisserand'ın rakibine yaptığı müdahale faul olarak yorumlandı ve gol geçerli sayılmadı. Aynı zamanda karşılaşmanın 90+2. dakikasında Antalyaspor penaltı beklerken, pozisyonun devamında Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşma sonrasında her iki kulübün sosyal medyadan atışmaları dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe ve Antalyasporun maç sonu penaltı tartışması
Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in ikinci ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti.

İki pozisyon tartışma çıkarttı

Karşılaşmanın 26. dakikasında Gustavo'nun attığı gol öncesi, Tisserand'ın rakibine yaptığı müdahale faul olarak yorumlandı ve gol geçerli sayılmadı. Aynı zamanda karşılaşmanın 90+2. dakikasında Antalyaspor penaltı beklerken, pozisyonun devamında Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.

Maç sonrasında sosyal medyadan atıştılar

Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinden sonra her iki kulüpte sosyal medyadan atıştı. Antalyaspor, penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir paylaşım yaparken, Fenerbahçe ise Gustavo'nun sayılmayan golüyle Akdeniz ekibine cevap verdi.

Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyon için bu paylaşımı yaptı;

Antalyaspor'un paylaşımı
Antalyaspor'un paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü ise Gustavo'nun attığı golün de sayılması gerektiğini ifade ederek, bu paylaşımla yanıt verdi;

Fenerbahçe'nin paylaşımı
Fenerbahçe'nin paylaşımı

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