Fenerbahçe ve Antalyaspor'un maç sonu penaltı tartışması

Süper Lig'in ikinci ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti.
İki pozisyon tartışma çıkarttı
Karşılaşmanın 26. dakikasında Gustavo'nun attığı gol öncesi, Tisserand'ın rakibine yaptığı müdahale faul olarak yorumlandı ve gol geçerli sayılmadı. Aynı zamanda karşılaşmanın 90+2. dakikasında Antalyaspor penaltı beklerken, pozisyonun devamında Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.
Maç sonrasında sosyal medyadan atıştılar
Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinden sonra her iki kulüpte sosyal medyadan atıştı. Antalyaspor, penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir paylaşım yaparken, Fenerbahçe ise Gustavo'nun sayılmayan golüyle Akdeniz ekibine cevap verdi.
Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyon için bu paylaşımı yaptı;
Fenerbahçe Kulübü ise Gustavo'nun attığı golün de sayılması gerektiğini ifade ederek, bu paylaşımla yanıt verdi;