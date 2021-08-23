Fenerbahçe ve Antalyaspor'un maç sonu penaltı tartışması

Süper Lig'in ikinci ikinci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia kaydetti.

İki pozisyon tartışma çıkarttı

Karşılaşmanın 26. dakikasında Gustavo'nun attığı gol öncesi, Tisserand'ın rakibine yaptığı müdahale faul olarak yorumlandı ve gol geçerli sayılmadı. Aynı zamanda karşılaşmanın 90+2. dakikasında Antalyaspor penaltı beklerken, pozisyonun devamında Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi.

Maç sonrasında sosyal medyadan atıştılar

Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinden sonra her iki kulüpte sosyal medyadan atıştı. Antalyaspor, penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir paylaşım yaparken, Fenerbahçe ise Gustavo'nun sayılmayan golüyle Akdeniz ekibine cevap verdi.

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Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyon için bu paylaşımı yaptı;

Antalyaspor'un paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü ise Gustavo'nun attığı golün de sayılması gerektiğini ifade ederek, bu paylaşımla yanıt verdi;

Fenerbahçe'nin paylaşımı

SPOR Fenerbahçe son dakika golleriyle kazandı

SPOR Kadıköy'de tartışma çıkartan pozisyon: Penaltı var mı, yok mu?