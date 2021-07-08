Spor Fenerbahçe ve Beşiktaşın istediği Onyekuruda flaş gelişme Sosyal medyadan duyurdu
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Onyekuru'da flaş gelişme: Sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Beşiktaşın istediği Onyekuruda flaş gelişme: Sosyal medyadan duyurdu
Onyekuru'nun Monaco'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bonservisi Monaco'da bulunan ve farklı dönemlerde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı-kırmızılılara veda etti.

Nijeryalı futbolcu, Snapchat üzerinden Fatih Terim'le olan fotoğrafını "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" notuyla paylaştı.

Onyekuru'nun paylaşımı
Onyekuru'nun paylaşımı

Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, geçtiğimiz günlerde Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan kimsenin kendileriyle iletişim kurumadığını belirterek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu duyurmuştu.

  • Çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giyen Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist kaydetmişti.

Onyekuru sürprizi: Ezeli rakibe gidebilir
SPOR
Onyekuru sürprizi: Ezeli rakibe gidebilir

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Henry Onyekuru (@c.henry7)'in paylaştığı bir gönderi

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