Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Onyekuru'da flaş gelişme: Sosyal medyadan duyurdu

Bonservisi Monaco'da bulunan ve farklı dönemlerde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı-kırmızılılara veda etti.

Nijeryalı futbolcu, Snapchat üzerinden Fatih Terim'le olan fotoğrafını "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" notuyla paylaştı.

Onyekuru'nun paylaşımı

Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, geçtiğimiz günlerde Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan kimsenin kendileriyle iletişim kurumadığını belirterek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu duyurmuştu.

Çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giyen Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist kaydetmişti.

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