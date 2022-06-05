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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Wout Weghorst'tan transfer itirafı: Türkiye'den teklif aldım

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Wout Weghorst, gelecek sezon Burnley'de oynamayacağını, Almanya, İngiltere ve Türkiye'den teklifler aldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Beşiktaşın istediği Wout Weghorsttan transfer itirafı: Türkiyeden teklif aldım
Transfermarkt verilerine göre Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı golcünün peşine düştü. Her iki kulüp de, bu sezon küme düşen Burnley'nin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst gündemine aldı.

"Championship’te oynamayacağım"

Hakkında çıkan transfer haberleri için Hollanda basınına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Burnley'de forma giymeyeceğini açıkladı. Weghorst, "Championship’te oynamayacağım konusunda açıkça anlaşmıştık. Burnley ile daha önceden sağladığımız bir mutabakat var. Gelecek sezon için Katar'daki Dünya Kupası'nı da göz önünde bulundurarak yüksek seviyede performans gösterebilmem önemli" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den teklif aldım"

Türkiye'den transfer teklifleri aldığını da söyleyen Hollandalı oyuncu, "Medyadaki her şeye inanmayın. Almanya, İngiltere ve Türkiye'den teklif var. Öncelikle milli takıma odaklanacağım. Daha sonra Burnley ile bir karar vereceğiz" dedi.

  • 31 Ocak 2022 tarihinde Wolfsburg'tan 14 milyon euro karşılığında transfer edilen Wout Weghorst, Burnley formasıyla çıktığı 20 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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