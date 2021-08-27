Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde çekilecek. Avrupa Ligi'de kura saat 13.00'te başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak.
Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak.
Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
1. torba
- Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Monaco, Legia Varşova, Olympiakos
2. torba
- Braga, Eintracht Frankfurt, Leicester City, Lokomotiv Moskova, Genk, Celtic, Crvena Zvezda, Rangers
3. torba
- PSV, Marsilya, Ludogorets Razgrad, West Ham United, Real Betis, Real Sociedad, Spartak Moskova, FENERBAHÇE
4. torba
- Sparta Prag, Midtjylland, Ferencváros, Brøndby, Rapid Wien, GALATASARAY, Antwerp, Sturm Graz