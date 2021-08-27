Spor Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupadaki rakipleri belli oluyor
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçlarında grup aşamasına kalmayı başaran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belirlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupadaki rakipleri belli oluyor
Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde çekilecek. Avrupa Ligi'de kura saat 13.00'te başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak.

Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak.

Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

1. torba

  • Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Monaco, Legia Varşova, Olympiakos

2. torba

  • Braga, Eintracht Frankfurt, Leicester City, Lokomotiv Moskova, Genk, Celtic, Crvena Zvezda, Rangers

3. torba

  • PSV, Marsilya, Ludogorets Razgrad, West Ham United, Real Betis, Real Sociedad, Spartak Moskova, FENERBAHÇE

4. torba

  • Sparta Prag, Midtjylland, Ferencváros, Brøndby, Rapid Wien, GALATASARAY, Antwerp, Sturm Graz

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