Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi.
Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı.
İşte temsilcilerimizin eşleştiği rakipler;
D Grubu;
- Fenerbahçe, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp.
E Grubu;
- Galatasaray, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı
👉Size göre en zor grup hangisi? pic.twitter.com/hUAiw6Wldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı
Avrupa Ligi statüsünde değişiklik
- UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi gruplardan kalifiye olma konusunda statü değişikliğine gidildi. Getirilen yeni kurala göre, grup 1'incileri direkt olarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için play-off maçları oynayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan Play-Off maçları, 17-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül'de
- UEFA Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları, 16 Eylül'de oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Grup mücadeleleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak maçlar ise sona erecek.
İspanya finale ev sahipliği yapacak
- UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final mücadelesi, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan final mücadelesini kazanan takım, organizasyonun yeni şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.