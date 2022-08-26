Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Lig'inde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.
Turnuvada grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi torbaları şöyle:
1. torba
- Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dynamo Kiev, Olympiakos
2. torba
- Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Real Sociedad, Monaco, Karabağ, Malmö, Ludogorets
3. torba
- Sheriff, Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe
4. torba
- Nantes, HJK Helsinki, Sturm Graz, Larnaca, Omonoia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor