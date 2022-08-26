Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün belirlenecek. İki numaralı kupada ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de çekilecek kura ile belli olacak.

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