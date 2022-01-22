Spor Fenerbahçe, Vedat Muriqiin Lazioda kalması için baskı yapıyor
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'da kalması için baskı yapıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, eski oyuncusu Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak istiyor. Fakat sarı-lacivertli yönetimin, Kosovalı oyuncunun sezon sonuna kadar Lazio'da kalması için baskı yaptığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe, Vedat Muriqiin Lazioda kalması için baskı yapıyor
Transfermarkt verilerine göre Vedat Muriqi'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun, yeniden sarı-lacivertli takıma dönebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için, şu anda takımdan ayrılmaması yönünde baskı yapıyor. Lazio'nun Kosovalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle birlikte göndermek istediği için, sarı-lacivertli takımın bu şekilde bir plan yaptığı iddia edildi.

Teklifleri kabul etmedi

İtalya'da mutlu olmayan Muriqi'inde Fenerbahçe'ye dönmek istediği haberlerde yer alırken, Hull City ve CSKA Moskova'nın tekliflerinin reddedildiği kaydedildi. Bu sezon 15 karşılaşmada süre alan Kosovalı oyuncu, 1 asist yaptı. Vedat Muriqi için Lazio ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

  • "Ali Koç'un aklını okumak isterdim"
  • Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında "Kimin aklını okumak isterdiniz" sorusuna, "Ali Koç'un aklını okumak isterdim. Roma'da memnun değilim. İstanbul'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Muriqi için yapılan teklif ortaya çıktı
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Vedat Muriqi için yapılan teklif ortaya çıktı

Vedat Muriqi'in eşi açıkladı: "Dönmek istiyoruz"
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Vedat Muriqi'in eşi açıkladı: "Dönmek istiyoruz"

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İtalyan basınında yer alan Vedat Muriqi haberi
İtalyan basınında yer alan Vedat Muriqi haberi
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