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ÖZET | Fenerbahçe - Villarreal: 2-1

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Ülker Stadyumu’nda Villarreal’i ağırladı. Maçı Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Fenerbahçe - Villarreal maçına Serdar Dursun'un penaltısı ve başarılı performansı damga vururken, sarı-lacivertliler oynadığı ikinci hazırlık maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe - Villarreal maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Villarreal 2-1 maç özeti ve golleri izle
Serdar Dursun attığı golden sonra Joao Pedro'nun formasını gösterdi.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga’nın İstanbul’da düzenlediği Dostluk Turnuvası’nda Villarreal’i konuk eden Fenerbahçe, İspanyol rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'ye Villarreal karşısında galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Capoue attı.

Fenerbahçe - Villarreal maçının golleri


Fenerbahçe - Villarreal maç özeti

  • 24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahası önünde Capoue gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.
  • 28. dakikada Capoue'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Quintero, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
  • 29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
  • 58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.
  • 78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1
  • Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

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