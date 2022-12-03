ÖZET | Fenerbahçe - Villarreal: 2-1 Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Ülker Stadyumu’nda Villarreal’i ağırladı. Maçı Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Fenerbahçe - Villarreal maçına Serdar Dursun'un penaltısı ve başarılı performansı damga vururken, sarı-lacivertliler oynadığı ikinci hazırlık maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe - Villarreal maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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