ÖZET | Fenerbahçe - Villarreal: 2-1

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga’nın İstanbul’da düzenlediği Dostluk Turnuvası’nda Villarreal’i konuk eden Fenerbahçe, İspanyol rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'ye Villarreal karşısında galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Capoue attı.
Fenerbahçe - Villarreal maçının golleri
Étienne Capoue'nin golü ile Villarreal 1-0 öne geçti! ⚽ pic.twitter.com/QvREO98ajI
Étienne Capoue'nin golü ile Villarreal 1-0 öne geçti! ⚽ pic.twitter.com/QvREO98ajI— S Sport (@ssporttr) December 3, 2022
SERDAR DURSUNNN! Fenerbahçe bu golle skoru eşitlemeyi başarıyor! 🟡🔵 #FBvVILL@Fenerbahce pic.twitter.com/knvKCMIDis
SERDAR DURSUNNN! Fenerbahçe bu golle skoru eşitlemeyi başarıyor! 🟡🔵 #FBvVILL@Fenerbahce pic.twitter.com/knvKCMIDis— S Sport (@ssporttr) December 3, 2022
Joshua King'in golü ile Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor! 💪@Fenerbahce pic.twitter.com/ftHfLPGgqk
Joshua King'in golü ile Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor! 💪@Fenerbahce pic.twitter.com/ftHfLPGgqk— S Sport (@ssporttr) December 3, 2022
Fenerbahçe - Villarreal maç özeti
- 24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahası önünde Capoue gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.
- 28. dakikada Capoue'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Quintero, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
- 29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.
- Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
- 58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.
- 78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1
- Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
- Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.