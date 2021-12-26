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Fenerbahçe-Yeni Malatya | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Yeni Malatya ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Yeni Malatya | CANLI
Fenerbahçe-Yeni Malatya

Süper Lig'in 19. haftasında Pazar gününün perdesi Kadıköy'de kapanacak. Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan ÖK Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı, saat 19'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk düdüğüyle başlayacak ve futbolseverler bu mücadeleyi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından izleyebilecek.

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Berke, Novak, Szalai, Min-Jae, Nazım, Sosa(Zajc), Mert Hakan, Mesut, İrfan Can, Rossi, Valencia
Yeni Malatyaspor'un 11'i;
  • Ertaç, Haddadi, Wallace, Sadık, Semih, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Mustafa, Tetteh
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