Fenerbahçe-Yeni Malatya | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Pazar gününün perdesi Kadıköy'de kapanacak. Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan ÖK Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı, saat 19'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk düdüğüyle başlayacak ve futbolseverler bu mücadeleyi beIN SPORTS HD 1 ekranlarından izleyebilecek.
Fenerbahçe'nin 11'i;
- Berke, Novak, Szalai, Min-Jae, Nazım, Sosa(Zajc), Mert Hakan, Mesut, İrfan Can, Rossi, Valencia
- Ertaç, Haddadi, Wallace, Sadık, Semih, Aabid, Ndong, Mounir, Adem, Mustafa, Tetteh