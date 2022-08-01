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Fenerbahçe yeni sol bekini resmen açıkladı: 1 yıllığına kiralandı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde sol bekini Arabistan'da buldu. Sarı lacivertliler Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Alioski'yi 1 yıllığına renklerine bağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe yeni sol bekini resmen açıkladı: 1 yıllığına kiralandı
Jorge Jesus - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın sol beki Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı. Sarı lacivertliler oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Arabistan'da mutsuz olan Alioski ile anlaştı. Kuzey Makedonyalı futbolcu 1 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyecek.

  • Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leed United takımlarında forma giydi.
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