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Fenerbahçe yeniden Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Geçtiğimiz yaz milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Brentford'un yüksek bir bonservis bedeli istemesi üzerine bu transferden vazgeçmişti. 22 yaşındaki oyuncu da sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da kalmak istemiş ve bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler sezon sonunda Brentford'a geri dönecek olan Halil Dervişoğlu için yeniden harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe yeniden Halil Dervişoğlunun peşinde
Ali Koç ve Burak Elmas

Teknik direktör bilmecesinde sona yaklaşan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayacak ve Brentford'a geri dönecek olan Halil Dervişoğlu için harekete geçti.

Bonservisiyle transfer edilecek

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz bonservisiyle transfer etmek istediği 22 yaşındaki oyuncu için yeniden İngiliz kulübüyle görüşecek. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan oyuncu için eğer uygun bir bonservis ücretinde anlaşılırsa genç oyuncu Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

"Gelirim" demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı.

  • Halil Dervişoğlu bu sezon Galatasaray ile ligde çıktığı 25 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Halil Dervişoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmedi
SPOR
Halil Dervişoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmedi

Transfermarkt verilerine göre Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
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