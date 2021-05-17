Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi tartışılıyor: Vizyon bu mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018 yılında rekor oyla geldiği görevinin 3. ve son senesini de sıfır kupayla bitirdi. Başkan Koç, göreve geldiği 3 Haziran 2018’den bu yana yine başarı göremedi. Son 3 sezonda sarı-lacivertli takım, kupa kazanamazken, ligde ilk 2’ye bile giremedi. 2018-19 sezonunu 6. sırada bitiren Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunu da 7. tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda son 3 sezonda 6 teknik direktör görev yaptı. Ancak görev süresinin sonuna kadar çalışan bir teknik adam olmadı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu olmak üzere 6 teknik adam görev yaptı. Takımda önce Damien Comolli sonra Emre Belözoğlu sportif direktör olarak görev yaptı. Comolli gitti, Belözoğlu ise teknik direktörlüğe geçti.

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Her sene sil baştan

Sarı-lacivertli takım, son 3 sezonda 52 transfer yapmasına rağmen başarı gelmedi. Her sene sil baştan takım oluşturulması başarısızlıkta önemli rol oynadı. Bu transferlere bonservis bedeli ve yıllık ücret de eklendiğinde önemli bir rakam ödendi. Bu sezon da 20 transfer yapılmasına, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Mbwana Samatta gibi önemli futbolcular alınmasına rağmen sezonu 3.’lükle tamamladı.

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Transferler hayal kırıklığı

Fenerbahçe’de özellikle bu sezon en fazla yatırımın yapıldığı isimler yine ortada yoktu. Tisserand, Lemos ve Samatta üçlüsüne 13 milyon euroya yakın para harcayan sarı-lacivertliler, sezonun genelinde olduğu gibi en kritik anlarda da bu isimlerde hayal kırıklığını yaşadı. 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Tisserand stoperde yaptığı kritik hatalarla önemli puan kayıplarına neden oldu. 1.5 milyon euro maliyetle alınan Lemos kadroya giremedi ve 21 Ocak’taki Sivasspor deplasmanından beri ligde süre almadı. Hücum hattında da 6 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kiralık olarak kadroya katılan ve 500 bin euro da kiralama bedeli ödenen Samatta da hücumdaki performansıyla sınıfta kaldı.

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7 yıldır hiç kupa yok

Fenerbahçe tarihinde ilk kez 7 yıl şampiyonluğa uzak kalındı. Sarı-lacivertli takım en son 1989-1996 arası 7 yıl şampiyon olunamamıştı. Bu sezon sonunda Fenerbahçe kupasız 8. senesine girdi.

Şampiyonlukla gelecek direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına gitme şansı kaçırıldı. 2008’den beri Devler Ligi’ne katılamaan Fenerbahçe’nin hasreti 14 seneye çıktı. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirleri pandemi döneminde kaçtı.

Sarı-lacivertliler rakipleri karşısında psikolojik olarak geride kaldı. Son 7 yılda Beşiktaş 3 ve Galatasaray 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun süren yenilmezlik serilerine 2020- 21 sezonunda veda etti. 2020 yılı içinde iç sahada 3 rakibine karşı yenilgi sağladı.

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Fenerbahçe tarihinin en kötü galibiyet yüzdesine sahip

Fenerbahçe tarihinde futbolda kupasız 3 sezon geçiren herhangi bir başkan yoktu, ancak Başkan Ali Koç kötü bir rekorla tarihe geçti. Ali Koç başkanlığında sarı-lacivertli takım, 108 lig maçında 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe’nin galibiyet oranı yüzde 47.2 gibi tarihin en düşük yüzdelerinden oldu.

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