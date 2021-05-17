Spor Fenerbahçede Ali Koç dönemi tartışılıyor Vizyon bu mu?
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi tartışılıyor: Vizyon bu mu?

Fenerbahçe'de 2018 yılında büyük vaatlerle göreve gelen Başkan Ali Koç döneminde 52 futbolcu transfer edilirken, 6 teknik adam görev yaptı. Sarı-lacivertliler, başkan Koç döneminde, son 3 sezonda kupa kazanamazken, ligde ilk 2’ye bile giremedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Ali Koç dönemi tartışılıyor: Vizyon bu mu?
Ali Koç döneminde Fenerbahçe ligi ilk 2 içinde bitiremedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018 yılında rekor oyla geldiği görevinin 3. ve son senesini de sıfır kupayla bitirdi. Başkan Koç, göreve geldiği 3 Haziran 2018’den bu yana yine başarı göremedi. Son 3 sezonda sarı-lacivertli takım, kupa kazanamazken, ligde ilk 2’ye bile giremedi. 2018-19 sezonunu 6. sırada bitiren Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunu da 7. tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda son 3 sezonda 6 teknik direktör görev yaptı. Ancak görev süresinin sonuna kadar çalışan bir teknik adam olmadı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu olmak üzere 6 teknik adam görev yaptı. Takımda önce Damien Comolli sonra Emre Belözoğlu sportif direktör olarak görev yaptı. Comolli gitti, Belözoğlu ise teknik direktörlüğe geçti.

Her sene sil baştan

Sarı-lacivertli takım, son 3 sezonda 52 transfer yapmasına rağmen başarı gelmedi. Her sene sil baştan takım oluşturulması başarısızlıkta önemli rol oynadı. Bu transferlere bonservis bedeli ve yıllık ücret de eklendiğinde önemli bir rakam ödendi. Bu sezon da 20 transfer yapılmasına, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Mbwana Samatta gibi önemli futbolcular alınmasına rağmen sezonu 3.’lükle tamamladı.

Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör ateşini yaktı: Ralf Rangnick'i getirin
SPOR
Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör ateşini yaktı: Ralf Rangnick'i getirin

Transferler hayal kırıklığı

Fenerbahçe’de özellikle bu sezon en fazla yatırımın yapıldığı isimler yine ortada yoktu. Tisserand, Lemos ve Samatta üçlüsüne 13 milyon euroya yakın para harcayan sarı-lacivertliler, sezonun genelinde olduğu gibi en kritik anlarda da bu isimlerde hayal kırıklığını yaşadı. 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Tisserand stoperde yaptığı kritik hatalarla önemli puan kayıplarına neden oldu. 1.5 milyon euro maliyetle alınan Lemos kadroya giremedi ve 21 Ocak’taki Sivasspor deplasmanından beri ligde süre almadı. Hücum hattında da 6 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kiralık olarak kadroya katılan ve 500 bin euro da kiralama bedeli ödenen Samatta da hücumdaki performansıyla sınıfta kaldı.

7 yıldır hiç kupa yok

Fenerbahçe tarihinde ilk kez 7 yıl şampiyonluğa uzak kalındı. Sarı-lacivertli takım en son 1989-1996 arası 7 yıl şampiyon olunamamıştı. Bu sezon sonunda Fenerbahçe kupasız 8. senesine girdi.

Şampiyonlukla gelecek direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına gitme şansı kaçırıldı. 2008’den beri Devler Ligi’ne katılamaan Fenerbahçe’nin hasreti 14 seneye çıktı. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirleri pandemi döneminde kaçtı.

Sarı-lacivertliler rakipleri karşısında psikolojik olarak geride kaldı. Son 7 yılda Beşiktaş 3 ve Galatasaray 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun süren yenilmezlik serilerine 2020- 21 sezonunda veda etti. 2020 yılı içinde iç sahada 3 rakibine karşı yenilgi sağladı.

  • Fenerbahçe tarihinin en kötü galibiyet yüzdesine sahip
  • Fenerbahçe tarihinde futbolda kupasız 3 sezon geçiren herhangi bir başkan yoktu, ancak Başkan Ali Koç kötü bir rekorla tarihe geçti. Ali Koç başkanlığında sarı-lacivertli takım, 108 lig maçında 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe’nin galibiyet oranı yüzde 47.2 gibi tarihin en düşük yüzdelerinden oldu.

Fenerbahçe taraftarından isyan: "Topunuz gidin!"
SPOR
Fenerbahçe taraftarından isyan: "Topunuz gidin!"

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
SPOR
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık
SPOR
Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık


Abone Ol Google News
10 bin doları çalındı

10 bin doları çalındı

​Ummanlı turist Taksim'de gözyaşlarına boğuldu.
36 ilde yağış bekleniyor

36 ilde yağış bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Anlamsız çağrılarınıza son verin

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
Önce çaldı sonra not yolladı

Önce çaldı sonra not yolladı

​'Abla çaldıklarım bir lira ediyor hakkını helal et'
10 dakikada<br>sekiz bomba saydık

10 dakikada
sekiz bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.