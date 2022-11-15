Fenerbahçe Altay Bayındır ve İsmail Yüksek ile masaya oturacak

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ve kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaleci Altay ile liglere verilen arada masaya oturacak sarı-lacivertliler, başarılı kalecinin menajeriyle görüşmelerine devam ediyor.

Altay Bayındır'ın yeni sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl uzatmayı planlıyor. Genç kalecinin sözleşmesinde de iyileştirme yapılacak ve 20 milyon TL civarında bir ücret ödeneceği gelen haberler arasında.

Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

İsmail Yüksek'in sözleşmesi yenilenecek

Fenerbahçe bu sezon gösterdiği performansla orta sahanın değişmezleri arasına giren 23 yaşındaki İsmail Yüksek'in de sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in sözleşmesinde bir iyileştirme yaparak uzatacak. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in 2025 yılında bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatması, maaşını da yıllık 250 bin TL'den yaklaşık 5 milyon TL'ye çıkarması bekleniyor.

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Transfermarkt verilerine göre İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.