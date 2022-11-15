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Fenerbahçe Altay Bayındır ve İsmail Yüksek ile masaya oturacak

Dünya Kupası arasının gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de, iç transfer hareketliliği hız kazandı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ve genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Görüşmelere başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzatmak isterken, İsmail Yüksek'in sözleşmesini de ekstra 2 yıl daha uzatma talebinde bulundu. Altay Bayındır ve İsmail Yüksek'in sözleşme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Altay Bayındır ve İsmail Yüksekin sözleşme detayları belli oldu
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ve kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaleci Altay ile liglere verilen arada masaya oturacak sarı-lacivertliler, başarılı kalecinin menajeriyle görüşmelerine devam ediyor.

Altay Bayındır'ın yeni sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl uzatmayı planlıyor. Genç kalecinin sözleşmesinde de iyileştirme yapılacak ve 20 milyon TL civarında bir ücret ödeneceği gelen haberler arasında.

Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

İsmail Yüksek'in sözleşmesi yenilenecek

  • Fenerbahçe bu sezon gösterdiği performansla orta sahanın değişmezleri arasına giren 23 yaşındaki İsmail Yüksek'in de sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in sözleşmesinde bir iyileştirme yaparak uzatacak. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in 2025 yılında bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatması, maaşını da yıllık 250 bin TL'den yaklaşık 5 milyon TL'ye çıkarması bekleniyor.

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