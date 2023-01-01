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Spor
Altay ile sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamadı
Fenerbahçe'de, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Altay Bayındır ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
11:39 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altay Bayındır, bu sezon çıktığı 29 maçın 12'sinde kalesini gole kapadı.

Altay Bayındır, bu sezon çıktığı 29 maçın 12'sinde kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 41 milyon TL ücret talep eden milli kaleciye bu rakamı vermeyeceklerini kesin bir dille iletti.


Fenerbahçe, Altay'a ilk görüşmede yıllık 18 milyon TL önermiş, ancak başarılı kaleci bu rakamı geri çevirmişti. 24 yaşındaki kaleciyle sözleşme yenilemek isteyen yönetim, önerdiği rakamı yıllık 21 milyon TL'ye (yaklaşık 1 milyon Euro) çıkardı. Ancak Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den yıllık 41 milyon TL (yaklaşık 2 milyon Euro) yıllık ücret istediği gelen haberler arasında. Yönetim de Altay'a bu rakamı vermeyeceklerini kesin bir dille iletti.


Arkadaşını menajer olarak atadı

Yönetim tarafından sözleşme yenileme görüşmeleri için Altay Bayındır kulübe çağrıldı. Milli kalecinin profesyonel olmayan bir arkadaşını menajer olarak ataması, kulüple olan görüşmelere de kendisinin değil de menajerini göndermesi yönetimi oldukça kızdırdı. Avrupa'dan teklifler olduğunu belirten milli kalecinin yüksek yıllık ücret istemesi de yönetimin Altay'a bakış açısının da değişmesine neden oldu. Genç kalecinin geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. Bu yaşanan belirsizlik de Altay'ın performansını olumsuz etkiliyor.


Handanovic gündemde

Fenerbahçe devre arasında tecrübeli bir kaleciyi kadroya katmak istiyor. Sarı-lacivertliler Inter'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Samir Handanovic'i gündemine aldı. Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli kaleci için Fenerbahçe görüşmelere başladı.





#Altay Bayındır
#Fenerbahçe
#Transfer
27 dakika önce
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Altay ile sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamadı
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