Fenerbahçe'de Antalya kampı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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Maç programı

Antalya kampında iki hazırlık müsabakası yapacak Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Alanya Oba)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fenerbahçe-US Salernitana (Alanya Oba)

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