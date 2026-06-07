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Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi duyurdu: "Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık"

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi duyurdu: "Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık"

11:087/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Chobani Stadı'nda yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda üyeleri selamladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Chobani Stadı'nda yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda üyeleri selamladı.

Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken başkan adaylarından Hakan Safi, oy kullanmak üzere stada geldiği esnada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'de seçimde oy verme işlemi başladı. Stada gelen başkan adaylarından Hakan Safi, kongre üyeleri ile selamlaşırken transfer açıklamasında bulundu.

Son günlerde adı sıkça sarı-lacivertli kulüple anılan Hakan Çalhanoğlu'nu duyuran Safi, "Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte!" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun menajeri de Hakan Safi ile görüştüğünü dile getirmişti.

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