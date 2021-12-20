Fenerbahçe'de beklenen gelişme: Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertli yönetim sosyal medyadan yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamla anlaşmaya varıldığını ve sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.
Vitor Pereira, sezon başında şampiyonluk parolasıyla takımın başına getirilmiş ancak istikrarsız sonuçlar ve oyuncu ilişkileri sebebiyle eleştirilerin odak noktasına yerleşmişti.
Pereira yönetiminde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmiş ve grubunu 3. sırada tamamlamıştı. Sarı lacivertliler, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Öte yandan Fenerbahçe ligde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak şampiyonluk hedefinden uzaklaşmıştı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine Çin'de görev yapan Slaven Bilic'in ismi geçiyor.