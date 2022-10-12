Spor Fenerbahçede bir tek savunma rotasyona girmiyor
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Fenerbahçe'de bir tek savunma rotasyona girmiyor

Luan Peres’in sakatlığı nedeniyle savunmada rotasyon yapmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Serdar Aziz’in de sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Gustavo Henrique ve Attila Szalai ikilisini dinlendiremiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede bir tek savunma rotasyona girmiyor
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus yoğun maç fikstüründe savunmada fazla rotasyon yapmadı. Macar stoper Attila Szalai tüm maçlarda forma giyerken, Austria Wien rövanş maçı dışında tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. Brezilyalı stoper Gustavo Henrique son 4 lig maçı ve UEFA Avrupa Ligi gruplardaki 3 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Peres sakatlanınca rotasyon olmadı

Brezilyalı stoper Luan Peres’in sakatlığında Jesus bu iki futbolcuyu dinlendiremedi. Peres sakatlığı nedeniyle son resmi 3 maçta oynamamıştı. Brezilyalı stoperin yanı sıra Serdar Aziz’in de sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Portekizli çalıştırıcı, Gustavo- Szalai stoper ikilisini dinlendiremiyor. Serdar Aziz de sakatlıktan çıktıktan sonra Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli stoper Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere son 2 maçta son dakikalarda oyuna girdi.

  • Szalai oynamaya devam edecek
  • Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Macaristan Milli Takımı’nın maçlarının tamamında forma giyen Szalai mental ve fizik anlamında oldukça yoruldu. Ancak tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, önümüzdeki haftalarda da Macar savunma oyuncusuna mecburen görev vermeye devam edecek.

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