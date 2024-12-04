Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor: Oğuz Aydın

Fenerbahçe’de sezon başında transfer edilen ancak fazla forma şansı bulamayan Oğuz Aydın, görev aldığı son maçlarda ise sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de görev aldığı son 2 maçta önce Kayserispor maçında 2 gol ve 1 asistle oynarken, önceki gün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.





Oyun içerisinde farklı bölgelerde görev yaptı

Oğuz Aydın ligde ilk kez 11’de görev yaptığı Kayserispor maçında Saint-Maximin’in yokluğunda sol kanatta görev yaparken, 2 gol ve 1 asistle maça damga vurmuştu. Gaziantep FK maçında 3 ayrı mevkide forma giyern Oğuz sağ kanatta başladı, maç içerisinde sol kanada geçti, Osayi oyundan çıktıktan sonra sağ bek olarak görev yaptı, Mert Müldür oyuna girdikten sonra tekrar sağ kanada geçerek maçı tamamladı. Tüm mevkilerde mükemmel bir performans ortaya koydu. Ligde 11 oynadığı 2 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Camia ve taraftarlar arasında, “Bir yıldız doğuyor yorumları ağırlık kazandı.









Zenit maçı dönüm noktası oldu

FK Zenit ile oynanan hazırlık maçı Oğuz Aydın’ın F.Bahçe kariyeri açısından kırılma maçıydı. Sağ kanat bek olarak forma giydiği maçta şansını çok iyi kullandı ve gösterdiği performansla teknik direktör Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başardı ve tecrübeli teknik adamın fikrini değiştirdi. Hücum bindirmeleriyle etkili olan Oğuz Aydın savunma olarak da oldukça iyi performans ortaya koydu.





Genç kanat oyuncusu koşu devamlılığı, sadece hücum yönüyle değil savunma katkısıyla, gücü ve yeteneğiyle dikkat çekerken, yüksek tempolu oynayan ve bu temposunu maç boyunca sürdüren yapısıyla dikkat çekiyor. Maçın uzatma dakikalarında dahi çabalayan koşan bir Oğuz Aydın var. Teknik direktör Jose Mourinho’nun oyun anlayışına da uygun olan Oğuz Aydın takım halinde savunma ve hücuma geçişlerde takıma önemli katkı sağlıyor.











