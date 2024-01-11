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Spor

Fenerbahçe'yi üzen sakatlık: Yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi ısınma bölümünde sakatlanan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Karşılaşmaya çıkamayan Crespo yerine İsmail Yüksek ilk 11'de başlamıştı.

13:26 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:26 - 11/01/2024 Perşembe
IHA
Crespo Konyaspor maçında oynayamamıştı
Crespo Konyaspor maçında oynayamamıştı

Fenerbahçe, dün oynanan Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve mücadelenin kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.


Crespo'da yırtık tespit edildi

Crespo’nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Crespo ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Fenerbahçe Kulübü, Crespo'nun yırtık düzeyiyle ilgili geniş bir açıklama yapmadı. O yüzden Crespo'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı hakkında net bir bilgi yok. Fakat tecrübeli oyuncu minimum 2 hafta formasını giyemeyecek.




#Fenerbahçe
#Crespo
#Süper Lig
21 saat önce
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