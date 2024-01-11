Süper Lig'in 16. haftasındaki erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu karşılaşmaya yeni transferi Leonardo Bonucci'yi de getirmişti. Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile de her konuda anlaşmaya vardı. Krunic'in İstanbul'a geleceği tarih de belli oldu.