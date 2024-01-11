Fenerbahçe, dün oynanan Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve mücadelenin kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Crespo’nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Crespo ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?
Fenerbahçe Kulübü, Crespo'nun yırtık düzeyiyle ilgili geniş bir açıklama yapmadı. O yüzden Crespo'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı hakkında net bir bilgi yok. Fakat tecrübeli oyuncu minimum 2 hafta formasını giyemeyecek.