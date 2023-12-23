Süper Lig'in 18. haftası Kadıköy'de dev derbiye sahne olacak. Aynı puandaki Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden 5 gün sonra yine Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer Suudi Arabistan'da Süper Kupa için mücadele edecek. Peki derbide Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Edin Dzeko oynayacak mı?





Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı mücadele öncesinde sakatlık yaşayan Edin Dzeko, bu mücadelenin kadrosuna alınmamıştı. Hatta Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Kayserispor maçında riske edilmeyen Edin Dzeko'nun Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.





Fenerbahçe'de Edin Dzeko Galatasaray maçını bekliyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, Galatasaray maçı için özel hazırlanıyor. Daha önce Elvir Baliç ile yaptığı bir görüşmede, 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum' ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarını da motive ediyor. Ayrıca sarı - lacivertli takımdan daha önce yapılan bir paylaşımda Edin Dzeko'nun antrenman sırasında çekilmiş olduğu bir fotoğraf ile birlikte 'Endişeye mahal yok endişeye' ifadeleri kullanılmıştı.













Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde son dakika gelişmesi

Fenerbahçe Yönetimi de Galatasaray derbisine özel hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda yönetim, takımın gerçekleştirdiği son antrenmanı ziyaret ederek oyunculara moral verdi. Ayrıca Fenerbahçe'de Galatasaray maçı oyunculara prim sözü de verildi. Eğer sarı-lacivertli takım derbide sarı kırmızılılar mağlup ederse, oyuncular maç başı primlerinin 2 katını alacaklar.





Fenerbahçe'nin hücum hattı durdurulamıyor

Ligde 12 golle, gol krallığında Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi birlikte zirvede yer alan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin gol yükünü çekerken 4 de asisti bulunuyor. Kanarya da Dzeko’nun yanı sıra Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla ön planda olan isimler. Tadic, ligde 7 gol, 6 asist yaparken, Szymanski 8 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci ise 6 gol, 3 asisti bulunuyor.





Kadıköy golcüleri Dzeko ve Szymanski

Fenerbahçe, Kadıköy’de bu sezon çıktığı 8 lig maçında 21 puan toplarken, rakip filelere 26 gol attı. Edin Dzeko, iç sahada 6 kez gol sevinci yaşarken, 1 de asist yaptı. Sebastian Szymanski ise 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





Fenerbahçe'de 4 oyuncu 48 gol attı

Ligdeki skor katkılarının yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ön plana çıkan bu isimler, takımının gruptan lider çıkmasında önemli rol oynadı. Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can sarı-lacivertli formayla iki kulvarda da toplam 48 gole imza attı.









Fenerbahçe-Galatasaray maçı 13.5 milyar TL’lik derbi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya’nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 195 milyon Euro ve ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 13.5 milyar TL.





Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı seriyi bitirmek istiyor

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, rakibi karşısında lig tarihinde üst üste 3 mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 23 Nisan 2017’de kazandığı lig maçı sonrası 21 Kasım 2021’e kadar 8 lig maçında galibiyet hasreti yaşadı. Bu süreçte oynanan karşılaşmaların 6’sı berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon iki müsabakada da sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorlarla galip ayrıldı.





Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan cezalı

Ligin 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 4-3’lük galibiyet elde ederken, müsabakayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde oynayamayacak.





Fenerbahçe'de Galatasaray maçında 4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.





Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlar nasıl sonuçlandı?

İki ezeli rakiplerin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı.























