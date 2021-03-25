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Fenerbahçe'de Erol Bulut ile birlikte ekibi de görevden alındı

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut’un yardımcıları ile de yollar ayrıldı. Sarı lacivertlilerde sezonun kalan kısmında Emre Belözoğlu takımın başında yer alacak ve Belözoğlu geçiş sürecinde kendi ekibini kuracak.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede Erol Bulut ile birlikte ekibi de görevden alındı
Erol Bulut ve Alanyaspor'dan getirdiği yarcımcılarıyla da yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut ile milli arada yollar ayrıldı.

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut’un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük’ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi.

Fenerbahçe Emre Belözoğlu’na emanet

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti. Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınar’a emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.

  • Öte yandan Erol Bulut’un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

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