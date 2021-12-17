Spor Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu sahalardan uzak kalacak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Antrenmanda sakatlanan ve yırtık şüphesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu sahalardan uzak kalacak
Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sona eriyor.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

En az 5-6 hafta yok

Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi'nin bu durumda 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.

  • 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada görev yaptı. Ferdi Kadıoğlu bu maçlarda, 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı
SPOR
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı


Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

Balkanlar üzerinden geliyor, eksi 20 dereceleri görebiliriz.
Muayeneden geçirmeyen yol

Muayeneden
geçirmeyen yol

Sürücüler 'köstebek yuvası gibi' diyerek isyan etti.
Beşinci müdahale

Beşinci müdahale

​Merkez Bankası'ndan dövizdeki artış sonrası yeni hamle

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

​'İlk kez bulduk bizim için sevindirici'

Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız.
Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Dünya

Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, Nijeryalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirterek, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamlarının güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." dedi. Adebayo, dün İstanbul'da yüksek düzeyli memurlar düzeyinde başlayan ve bugün bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde devam edecek olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde soruları yanıtladı.
Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar
Gündem

Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla karanlık operasyonlarını uygulamaya koyan FETÖ üyeleri ilk kumpasın düğmesine, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 kişiyi ifadeye çağırarak bastı. Bu operasyonlarında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık kumpası için harekete geçtiği yargısal darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Emniyet ve jandarmanın, 25 Aralık'ta firari savcı Muammer Akkaş'ın gözaltı kararını yerine getirmemesi üzerine kendi medya mensuplarını kullanarak kara propagandaya başlayan FETÖ'nün kumpası, devletin gösterdiği refleksle bozuldu.
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Ekonomi

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike

Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan atışında hedefi başarıyla imha etti. Bu gelişme, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da yer alan haberde, Denizaltı Test Altyapısıyla envantere girecek güdümlü mermilerin ‘Yunan ordusu için başka bir tehdit’ olduğu ifade edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.