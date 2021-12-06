Spor Nihat Kahveciden Fenerbahçeye çağrı
FUTBOL FUTBOL

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Nihat Kahveci, bir an önce Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalanması gerektiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahveciden Fenerbahçeye çağrı
Nihat Kahveci

Ligde lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin rahat kazandığı mücadele 4-0 sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine çağrıda bulundu. Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Szalai bu takımda oynar"

"Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi."

"Takımın beyni Mesut"

"Oynamadığında hep Mesut Özil'i konuşuyorduk. Bana 'Yeter ağabey, hep Mesut, hep Mesut diyorsun' diyorlardı. İşte neden konuştuğumuz ortada. Galatasaray deplasmanında golü atan Mesut. Bugün takımın beyni Mesut. Topuk pasları atıyor. Etraflarındaki iyi oynatıyor, takım arkadaşları da daha iyi hissediyor. Rossi, Mesut ile daha iyi oynuyor. Berisha, Mesut ile daha iyi oynuyor. Crespo, daha iyi. İrfan da geldiğinde daha iyi."

  • "Ferdi bağıra bağıra 'Yeni sözleşme' dedi"
  • Ferdi'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Yemin ediyorum Ferdi bir bakıyorum bekte, bir bakıyorum kornerde, orta kesti, şut attı, servis yaptı, defansif görevini yaptı. Her şeyini yaptı. Bağıra bağıra 'Yarın gelin kontrat imzalayalım' dedi Fenerbahçe başkanına, yönetimine. Hak ediyor mu, ediyor. Çok büyük profesyonelmiş, kendine iyi bakıyor, fizik olarak iyi."

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi
SPOR
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 21 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 21 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

8 Ocak 2022'de açılması planlanıyor.
Memur maaşlarına zam oranı belli oldu

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

Boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor.

Hastaneyi <br>birbirine kattı

Hastaneyi
birbirine kattı

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.