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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, hangi ülkenin milli takımında oynayacağının kararını verdi. Genç yıldız, Kanada ve Hollanda'nın tekliflerini reddederek A Milli Takım'da oynama kararını aldı. Ferdi Kadıoğlu'nun kararını bir ay içinde resmi olarak açıklayacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi
Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada milli takım kararını mart ayında açıklayacağını söylemişti. Fakat 22 yaşındaki oyuncu, bu kritik kararını verdi ve bir ay içinde resmi olarak duyuracak.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Kanada ve Hollanda'yı reddederek A Milli Takımımız'da oynama kararı aldı. Henüz resmi bir açıklama yapmayan genç oyuncunun, bu kararını yakın çevresiyle paylaştığı iddia edildi.

5 yıllık sözleşmeye imza atacak

Bu kararıyla birlikte ligde Türk statüsünde oynamaya devam edecek olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. 2018 yılında 1.4 milyon euro karşılığında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

3 milli takım arasından seçimini yaptı

Hollanda'da doğan Ferdi Kadıoğlu'nun, Hollanda pasaportu bulunuyor. Anne tarafından Kanadalı olan 22 yaşındaki oyuncu için Kanada'da teklifte bulunmuştu. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Türk olduğu için, Türkiye'den de teklif aldı ve A Milli Takımımızı seçti.

  • Teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncu bu sezon 20 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Daha önce orta saha sol ve sağ ile on numara bölgelerinde oynayan Ferdi Kadıoğlu, Pereira'nın yeni sistem denemeleriyle birlikte sağ bek olarak görev yapmaya başladı.

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