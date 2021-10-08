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Ferdi Kadıoğlu sadece 'A Milli' olabilir

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için seçim vakti geldi. Yaşanan yeni bir gelişmenin ardından Türkiye, Hollanda ve Kanada'dan birini seçmek zorunda olan Kadıoğlu'nun kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu sadece A Milli olabilir
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 11 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından adından sıkça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için A Milli Takımımızın yanı sıra Hollanda ve Kanada'da devrede. Anne tarafından Kanadalı olan oyuncunun, Kanada'ya sıcak bakmadığı biliniyor.

Sadece 'A Milli' olabilir

Hollanda U21 takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, dün itibarıyla 21 yaşını doldurdu ve 22 yaşına girdi. Yani genç oyuncu artık U21 forması giyemeyecek. Sadece A Milli formayı giyebilecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

  • Hamit Altıntop: Görüşme yapıldı
  • Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'da konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtik. Kanada, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 3 seçeneği olduğunu söyledi. Kendisi karar verecek. Hocamız da Ferdi'yi takımda görmek isterse onu isteriz. Ama bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda hassasım. Burası Milli Takım. Biz sokağa çıkıp, oynayacak futbolcu aramıyoruz. Biz hiçbir genç oyuncuyu seçim yapmaya zorlamıyoruz. İstediğim mesajı verebildiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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