Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teklifler var: Ajax ve Club Brugge peşinde

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve yönetimin sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu’na Belçika ve Hollanda’dan talipler var. 22 yaşındaki futbolcuyu Belçika’dan Club Brugge ve Hollanda’dan Ajax takımları ciddi olarak istiyor.

Club Brugge sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Noa Lang yerine Ferdi’yi istiyor. Ajax da genç futbolcuyu Slavia Prag maçında tribünden takip ederken, performansına hayran kaldığı öğrenildi. Her iki kulüp de Ferdi Kadıoğlu’nun menajeriyle görüşüyor.

Ferdi kalmak istiyor

Fenerbahçe’de yönetim, Ferdi Kadıoğlu’nu kaybetmek istemiyor, genç oyuncu da sarı-lacivertli takımda kalmayı arzuluyor. Belçika ve Hollanda’nın yanı sıra Fransa’dan genç futbolcuya gelen tekliflerin çok yüksek olmadığı ifade ediliyor.

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Ferdi daha önce Fenerbahçe’de kalmak istediğini belirtip bu görüşmelerin bir an önce başlamasını istemiş ama yönetim ağırdan almıştı. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu performansını artırınca kalmak için daha fazla ücret ödeyecek.

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