Fenerbahçe İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Belçikalı forvet Divock Origi'yi transfer listesine dahil etti.





İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberine göre sarı-lacivertlilerin görüşmelere başladığı Origi ile İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United da ilgileniyor. Milan'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Origi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı kaydedilen haberde, İtalyan kulübünün Belçikalı forvet için 7-8 milyon Euro bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.





Fenerbahçe ise takımlarından Milan'da forma Origi'yi satın alma opsiyonlu olarak giyen Belçikalı forvet Divock kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki forvet, bu sezon Milan'da 35 maçta 2 gol atıp, bir asist kaydetti.





Zaha'ya Marsilya da talip





Fenerbahçe'nin menajerini İstanbul'a çağırıp görüşme yaptığı Wilfried Zaha'ya Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya da talip oldu. Crystal Palace ile sözleşmesi haziranda sona erecek Fildişi Sahilli futbolcu için Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık ücretin Marsilya'dan daha iyi olduğu belirtildi.





Divock Origi kimdir?





Divock Origi, 18 Nisan 1995'te Belçika'da doğdu. Origi, 24 Ocak 2013 tarihinde Lille'in A takımına yükseldi. İlk maçına Fransa Ligue 1'de 2 Şubat 2013'te oynanan Troyes maçında 68. dakikada Ronny Rodelin'in yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 6 dakika sonra ilk golünü attı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.





Origi, 29 Temmuz 2014 tarihinde Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ama henüz forma giymeden Liverpool tarafından eski kulübü Lille'e tekrar 1 yıllığına kiralandı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Belçika teknik direktörü Marc Wilmots, Origi'yi 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.





Origi, Kenya millî futbol takımı yerine Belçika millî futbol takımını tercih etti. Belçika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında 58. dakikada Romelu Lukaku yerine girdi. İlk golünü ise Rusya karşısında 57. dakikada yine Romelu Lukaku yerine girdiği maçın 88. dakikasında kaydetti ve maçı 1-0 Belçika kazandı. Origi, Belçika milli takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar geldi.







