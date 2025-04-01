Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.
Antrenman taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.