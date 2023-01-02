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Fenerbahçe'de 2 oyuncu Galatasaray derbisi öncesinde kart sınırında

Fenerbahçe ile FT Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-lacivertlilerin 33-11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe'de 2 oyuncu, Galatasaray derbisi öncesinde kart sınırında bulunuyor.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçede Galatasaray maçı öncesinde kart sınırında oyuncu var mı?
Fenerbahçe ligde Antalyaspor ile karşılaşacak

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Corendon Airlines Park Stadyumu’nda FT Antalyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’in geride kalan haftalarında sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 32 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar ise 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi ile 16 puan elde etti. Antalyaspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları müsabaka ile birlikte ligde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 mücadelede sarı-lacivertliler, 33 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

Antalya’da oynanan maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 26 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya’da oynanan müsabaka, Serdar Dursun ve Doğukan Sinik’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 6 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Rakip filelere 14 gol atan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.

  • İki futbolcu kart sınırında
  • Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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