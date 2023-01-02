Fenerbahçe'de 2 oyuncu Galatasaray derbisi öncesinde kart sınırında

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Corendon Airlines Park Stadyumu’nda FT Antalyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’in geride kalan haftalarında sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 32 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar ise 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi ile 16 puan elde etti. Antalyaspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları müsabaka ile birlikte ligde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 mücadelede sarı-lacivertliler, 33 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

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Antalya’da oynanan maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 26 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya’da oynanan müsabaka, Serdar Dursun ve Doğukan Sinik’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 6 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Rakip filelere 14 gol atan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.

İki futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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