Fenerbahçe'de genç oyuncu Uğur Kaan kupa maçında takdir topladı

Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Uğur Kaan, gösterdiği performansla takdir topladı.

18 yaşındaki futbolcu Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda şans bulurken bulduğu bu fırsatı iyi kullandı ve oynadığı oyunla sosyal medyada gündem maddeleri arasında yer aldı.

İşte Uğur Kaan için yapılan bazı paylaşımlar;

Uğur Kaan’ı çok beğendim.. Gökhan Gönül’ün gençliği sanki.. — Altan Tanrıkulu (@AltanTanrikulu) November 24, 2020

Ferdi, Pelkas, Uğur Kaan 10 yıllık Fenerbahçe'li gibi oynuyorlar. pic.twitter.com/SxXO8tsMqD — Emre Belözoglu 🐐 (@emredebruyne) November 24, 2020

Pelkas ve Ugur Kaan gercekten de guzel oynuyor. Bir Galatasaray'li olarak soyluyorum. — Melike (@galaoffmel) November 24, 2020

eyüp ve uğur kaan Fener altyapısından son 4-5 yılda çıkan fiziği en oturmuş oyuncular — LordG. (@WondrousFener) November 24, 2020

Sağ bek Uğur Kaan maşallah kardeşim çalışmaya devam et 🧿 GG77 kumaşı var — Ahmet 19🌿7 (@AhmetBecerikl1) November 24, 2020