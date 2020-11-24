ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe'de genç oyuncu Uğur Kaan kupa maçında takdir topladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası mücadelesinde Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları nedeniyle sağ bekte genç oyuncu Uğur Kaan şans buldu. 18 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Kaan

Uğur Kaan

Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Uğur Kaan, gösterdiği performansla takdir topladı.

18 yaşındaki futbolcu Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda şans bulurken bulduğu bu fırsatı iyi kullandı ve oynadığı oyunla sosyal medyada gündem maddeleri arasında yer aldı.

İşte Uğur Kaan için yapılan bazı paylaşımlar;

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