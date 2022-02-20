Fenerbahçe'de gençlik aşısı üç puanı getirdi: Arda yıldızlaştı Serdar golleri attı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 81'inci dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükselterek haftayı 5'inci sırada noktaladı. Atakaş Hatayspor ise 39 puanla 8'inci sırada kendisine yer buldu.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Munir’de kaldı.

22. dakikada Çağtay’ın geri pasında araya giren El Kaabi’nin ceza sahası içine soldan girdikten sonra çaprazdan kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden topu aşırtmak isterken Altay meşin yuvarlağı çeldi. Altay pozisyonun devamında topu taca gönderdi.

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35. dakikada Arda Güler’in ceza yayının sağ tarafından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

37. dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Marcel Tisserand’ın vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Diego Rossi’nin ceza yayının sağ taraftan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Adekugbe’nin yerden pasında ceza sahası içinde El Kaabi’nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

60'ıncı dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.

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65'inci dakikada Crespo, El Kaabi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

67'nci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

76'ncı dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında Kahraba'nın ceza sahası yayının üzerinden yaptığı sert vuruşu Altay kurtardı.

79'uncu dakikada kaleci Munir topu ayağından açtı ve araya giren Serdar Dursun'a müdahalede bulundu. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

81'inci dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

Müsabakada başka gol olmadı ve maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe-Hatayspor maçının yıldızı 16 yaşındaki Arda Güler oldu.