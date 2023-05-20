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Spor

Fenerbahçe'de goller Batshuayi ve Valencia'dan

Fenerbahçe'de takımın attığı 76 golün 40'ı Valencia ve Batshuayi ikilisinden geldi. Valencia ve Batshuayi'nin birlikte 11'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe hiç kaybetmedi; bu karşılaşmalarda 7 galibiyet 2 beraberlik elde edildi.

Haber Merkezi
10:11 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Valencia ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Valencia ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Lide 76 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe'de takımın gol yükünü Valencia ve Batshuayi çekiyor. Sarı-lacivertli takımın attığı gollerin yarısından fazlası Valencia ve Batshuayi ikilisinden geldi. Valencia ligde 28 gol, Batshuayi ise 12 gol ile toplamda 40 gol katkısı sağladı. Valencia 5, Batshuayi de 1 asist yaparak, toplamda 46 gole doğrudan etki etti. İki oyuncunun bu sezon forvet hattında ilk 11'de ligde sahaya çıktığı 9 maçta Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler Valencia ve Batshuayi'nin ilk 11 oynadığı maçta 7 galibiyet alırken 2 maç berabere bitti. Valencia ve Batshuayi ikilisinin ilk 11 başladığı 2 Avrupa Ligi maçı da kazanıldı.


Tarihin en golcü forvet hattı

Tarihinin en erken lig şampiyonluğuna 2013-14 sezonunda ulaşan Fenerbahçe, o dönem forvet hattında üretkenlik konusunda oldukça verimli bir sezon geçirmişti. Dirk Kuyt, Webo, Emenike ve Musa Sow'dan oluşan forvet dörtlüsü ligde 46 gol atmış, 25 de asist yaparak, elde edilen şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı. Fenerbahçe'de bu sezon forvet hattı üretkenlik konusunda ligde kalan 2 maç olmasına rağmen 2013-14 sezonundaki forvet dörtlüsünü geçti.


Sarı-lacivertli forvet hattını oluşturan Valencia, Joshua King, Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ligde 49 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Takımdan ayrılan Berisha da 1 gol kaydetmişti. Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları 2013-14 sezonundaki hücum oyuncularını skor katkısı anlamında geçti. 2013-14 sezonunda forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 51 gol atarken, Fenerbahçe'nin bu sezonki forvet oyuncuları tüm kulvarlarda 65 gol atarken, 16 asistle de takıma katkı sağladı. Forvet oyuncuları toplamda 81 golde rol oynadı.








#Fenerbahçe
#Valencia
#Batshuayi
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