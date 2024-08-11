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Spor

Fenerbahçe'de gözler Lille maçına çevrildi

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Lille karşılaşmasının çalışmalarına başladı.

15:52 - 11/08/2024 Pazar
IHA
Fenerbahçe'de Lille maçı çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de Lille maçı çalışmaları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 13 Ağustos Salı günü sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


Dün Adana Demirspor ile oynanan müsabakada ilk 11’de forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.


#Fenerbahçe
#Lille
#Mourinho
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