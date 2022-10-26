Fenerbahçe'de gözler Rennes maçında: Maksimum konsantrasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes ile karşılaşacakları UEFA Avrupa Ligi grup maçına ön bölgede şiddetli presle başlamayı planlıyor. Hücumcuların yanı sıra orta saha oyuncuları da bu baskıya katılacak. 2. ve 3. bölgede kapılacak toplarla hızlı bir şekilde atağa çıkacak Fenerbahçe, rakip karşısında sürekli baskı kurarak, hataya zorlayacak.
Kaleciye pres yapılacak
Baskı yapıldığında çabuk top kaybeden Rennes’e karşı, Jesus hücum oyuncularından rakip savunmaya baskı yaparak hata yapmaya zorlamalarını istedi. Ayrıca uzun oynadığında hata yapan kaleci Mandanda’ya da pres yapılacak.
- Hızlı hücumlara dikkat
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını Rennes’in hızlı ataklarına karşı da uyardı. Fransız ekibinin, iyi pas yapan, etkili dribbling oyuncularıyla 2. bölgeden 3. bölgeye hızlı geçiş hücumları yaptığını dile getiren tecrübeli teknik adam, az hatayla ve maksimum konsantrasyonla oynamaları gerektiğine de vurgu yaptı.
Günün antrenmanı. ✅ pic.twitter.com/Rrr9CdqhPB
Günün antrenmanı. ✅ pic.twitter.com/Rrr9CdqhPB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2022